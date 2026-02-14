"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)

كتب- مروان الطيب:

شاركت الممثلة الأمريكية، إميلي شاه في احتفالات عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

نشرت إميلي عدد من الصور التي جمعتها بزوجها النجم المصري العالمي، مينا مسعود بمناسبات سابقة وظهر الثنائي وسط أجواء رومانسية.

وكتبت إميلي شاه على الصور: "كنت سأقول عيد الحب الأبدي، لكن للأسف أخبرت مينا عليه أن يطلب مني كل عام أن أكون حبيبته".

كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

احتفلت الممثلة، إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود في شهر يوليو من العام الماضي ،وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.



وفوجئ جمهور إميلي شاه بعد أيام من حفل الزفاف تعرضها لوعكة صحية ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.



أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

