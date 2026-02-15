محاكمة 39 متهماً في قضية خلية مدينة نصر.. الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 39 متهماً في القضية رقم 19857 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.

وأمر الإحالة أوضح أن المتهم الأول، خلال الفترة من 2013 وحتى 26 أبريل 2020، تولى قيادة جماعة إرهابية هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا للجماعة بعلمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعاً تهم تمويل الإرهاب، كما وُجه للمتهم التاسع والعشرين حيازة طائرة محركة لاسلكياً دون تصريح من الجهة المختصة.