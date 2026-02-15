إعلان

محاكمة 39 متهماً في قضية خلية مدينة نصر.. الأحد

كتب : مصراوي

01:00 ص 15/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الأولى إرهاب ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 39 متهماً في القضية رقم 19857 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.

وأمر الإحالة أوضح أن المتهم الأول، خلال الفترة من 2013 وحتى 26 أبريل 2020، تولى قيادة جماعة إرهابية هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا للجماعة بعلمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعاً تهم تمويل الإرهاب، كما وُجه للمتهم التاسع والعشرين حيازة طائرة محركة لاسلكياً دون تصريح من الجهة المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية مدينة نصر الجماعات الإرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
زووم

"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب
مصراوي ستوري

زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
علاقات

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
رمضان 2026.. طرح البرومو الثاني لمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز
زووم

رمضان 2026.. طرح البرومو الثاني لمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز
"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم
أخبار مصر

"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان