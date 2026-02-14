كتبت- أسماء مرسي:

في عيد الحب، تصدر اللون الأحمر إطلالات النجمات من خلال تصاميم مختلفة تجمع بين الجرأة والأناقة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز الإطلالات التي اختارتها بعض النجمات بهذه المناسبة.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون الأحمر الناري، جاء بقصة ضيقة أبرزت قوامها، مع تصميم مكشوف عند منطقة الصدر أضفى طابعا جريئا على إطلالتها، من توقيع المصمم العالمي شربل زوي.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة صالون "L’ATELIER DE COIFFURE" للتجميل، كما أكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

سيرين عبد النور

اختارت الفنانة سيرين عبد النور فستانا طويلا باللون الأسود بقصة ضيقة من توقيع مصمم الأزياء أنطوان القارح، ما منحها أناقة كلاسيكية لافتة، ونسقت معه تسريحة شعر منسدلة بانسيابية على الكتفين من تنفيذ المصفف ronyjibrine، مع مكياج بدرجات النيود أضفى لمسة ناعمة من تنفيذ خبيرة التجميل زينة إبراهيم.

أصالة

تألقت المطربة بفستان طويل باللون الأحمر، تميز بقصة واسعة وأكمام ضخمة أشبه بطبقات من القماش، وجاء الجزء العلوي بتصميم بسيط، زُين ببروش لامع عند منطقة الصدر أضفى لمسة راقية، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، مع مكياج هادئ.

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان أحمر طويل بقصة "الكب" وتصميم انسيابي منسدل على الجسم، واختارت مكياجا بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل ريتا بيركاتشي، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين من تنفيذ المصفف ألين ديفيد. وأكملت إطلالتها بأقراط طويلة وأسورة أنيقة.

هبة نور

خطفت الفنانة السورية هبة نور الأنظار بفستان أحمر ضيق أبرز رشاقتها، ونسقت معه قفازات طويلة بنفس اللون، ما أضفى طابعا جريئا على الإطلالة، واعتمدت مكياجا ترابيا من تنفيذ خبير التجميل أحمد كاسير، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين من تنفيذ المصفف مايكل، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة، وحلق.

هبة السيسي

ارتدت الفنانة هبة السيسي فستانا قصيرا مزيج من اللونين الأحمر والأسود، تميز بأنه مصنوعا من خامة الجلد ومزود بأكمام منفوشة وياقة عالية، واختارت وضع مكياجا ترابيا من تنفيذ خبيرة التجميل أسماء سعيد، مع تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.



نسرين طافش

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا طويلا من توقيع مصممة الأزياء نور فتح الله، ومصنوعا من خامة المخمل باللون الأحمر الناري، مزين بصيحة "الأوف شولدر"، مع تصميم محدد عند منطقة الخصر أبرز قوامها بشكل أنيق.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة وقلادة.