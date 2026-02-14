جمعت بين الجرأة والأناقة.. ليلى علوي بلوك مميز

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جمعت بين الجرأة والأناقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ليلى مرتدية توب باللون الأحمر مزينا بتطريزات لامعة أضفت لمسة من الأناقة على مظهرها.

ونسقت معه بنطلون من خامة الجلد، ما منح اللوك لمسة جريئة.

وجاءت هذه الإطلالة من تنسيق الاستايلست ملك ذو الفقار.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون البرجندي، مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل شمس السرجاني.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة صالون "أشرف ومازن".

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق.