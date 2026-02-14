إعلان

مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان

كتب : محمود الطوخي

06:20 م 14/02/2026 تعديل في 06:26 م

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السبت، أنه لا يمكن القبول بمساواة الجيش الوطني السوداني ومؤسسات الدولة بمليشيات غير شرعية، مشددا على ضرورة العمل على سحب كل المرتزقة من السودان ووقف دعم المليشيات وتدفق الأسلحة.

وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنه لا يمكن القبول بتقسيم السودان على الإطلاق، كما أن استمرار الوضع الراهن في السودان لا يمكن القبول به بأي حال بالنسبة لمصر.

وصرّح عبد العاطي، بأن القاهرة لديها "خطوط حمراء بشأن السودان وإن تم تجاوزها سيكون لنا رد فعل حاسم وصارم وقوي".

وفيما يخص الأوضاع بقطاع غزة، أكد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ كل استحقاقات المرحلة الثانية في غزة، مشيرا إلى أن قمة 19 فبراير بواشنطن هامة لذلك.

وأوضح عبد العاطي، أن هناك أفكار مبتكرة للتعامل مع حصر السلاح في غزة من خلال توافق ومظلة فلسطينية، مضيفا أن "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة بها 20 نقطة ولن نسمح لأي طرف بالتركيز على نقاط بعينها وإغفال أخرى".

وشدد عبد العاطي، على أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى المنطقة العازلة جزء لا يتجزأ من خطة ترامب.

بدر عبد العاطي الجيش الوطني السوداني السودان قطاع غزة خطوط مصر الحمراء

