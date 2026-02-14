يلاحظ كثير من الأشخاص عند تسخين الماء داخل الميكروويف أنه بعد دقائق قليلة تظهر فقاعات كثيرة بشكل مفاجئ، وأحيانا يبدو الماء وكأنه يغلي بسرعة أكبر مقارنة بالغليان على النار، وفقا لموقع news18.

ما السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة؟

وهل هي طبيعية أم خطيرة؟

الميكروويف لا يسخن الماء بالطريقة التقليدية مثل الموقد، بل يعتمد على موجات كهرومغناطيسية تعمل على تحريك جزيئات الماء بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته.

الميكروويف يسخن الماء من الداخل بشكل سريع ومتساو نسبيا، وليس من القاع للأعلى كما يحدث على البوتاجاز.

ما السبب وراء وجود فقاعات داخل الميكروويف أثناء الغليان؟

الفقاعات التي نراها عند الغليان هي في الحقيقة فقاعات بخار، وتتكون عندما تصل درجة حرارة الماء إلى نقطة الغليان، لكن في الميكروويف، قد يحدث أمر مختلف.

الماء يسخن بسرعة دون حركة

في الغليان على النار، يتحرك الماء بسبب الحرارة من الأسفل، فتتكون فقاعات بشكل تدريجي، أما في الميكروويف، فالماء قد يسخن دون تقليب قوي، مما يؤدي إلى تراكم الحرارة في مناطق مختلفة، فتظهر فقاعات كثيرة فجأة.

ظاهرة "الغليان الفائق"

أحيانا داخل الميكروويف، يمكن أن تصل حرارة الماء إلى أكثر من 100 درجة مئوية دون أن يغلي فعليا، خاصة إذا كان الكوب ناعما جدا ولا يحتوي على خدوش.

وهنا عندما يتحرك الماء فجأة أو يتم وضع ملعقة بداخله، يبدأ الغليان فجأة وتظهر فقاعات كثيرة وقد يندفع الماء خارج الكوب.

عدم وجود "نقاط بداية" لتكوين الفقاعات

في الغليان الطبيعي، الفقاعات تحتاج إلى ما يسمى نقاط التكوين مثل شوائب بسيطة، فقاعات هواء صغيرة أما إذا كان الكوب أملس جدا (زجاج أو سيراميك ناعم)، فإن الماء قد يتأخر في تكوين الفقاعات، ثم تظهر فجأة بكثرة.

هل غلي الماء في الميكروويف خطر؟

في بعض الحالات قد يكون خطرا بسبب ظاهرة الغليان الفائق، ويمكن أن يحدث:

1- فوران مفاجئ للماء

2- خروج الماء الساخن بشكل مفاجئ

3- حروق شديدة عند إخراج الكوب

كيف تتجنب المشكلة؟

وضع ملعقة خشبية أو عصا تقليب داخل الكوب، وعدم تسخين الماء لفترة طويلة جدا، وتركه لمدة 20 ثانية بعد إخراجه قبل تحريكه، ويجب استخدام كوب غير أملس جدا أو به خدوش بسيطة.

