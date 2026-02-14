عبير صبري بإطلالة جريئة- كيف نسقتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت عبير مرتدية توب مزيج من اللونين الأبيض والأسود، ونسقت أسفله "هوت شورت" باللون الأسود من خامة الجلد، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي، ما منحها مظهرا جذابا.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل من خامة المخمل، وكلاتش باللون الذهبي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

وفقا لموقع "noblemacmillan"، يمنح ارتداء الجلد مظهرا أنيقا وعصريا معا، فهو يضفي على مرتديه طابعا جذابا ومميزا، كما أنه يُسهل تنسيقه مع معظم الخامات الأخرى مثل القطن والصوف، كما اعتمدت الفنانة عبير صبري في إطلالتها.