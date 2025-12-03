"سحر اللون الأسود".. 8 صور ومعلومات عن إطلالة مايان السيد

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت مايان ببدلة جذابة من قطعتين باللون الأسود، مكونة من جاكيت قصير مزين بتطريزات من الورود الحمراء، وبنطلون بأرجل واسعة، من تصميم العلامة التجارية الفاخرة "unstmpd".

واختارت مايان مكياجا هادئا بألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل منار جميل.

كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تركت فيها خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، بواسطة المصففة ابتسام حسين.

أكملت الفنانة إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الأنيقة مكونة من حلق وخاتم من دار المجوهرات "جلامور".