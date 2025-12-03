أثارت الفنانة رزان مغربي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

وأطلت رزان بـ بليزر باللون البيج يتميز بأزرار من الأمام باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رزان مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وايشادو باللون البني، بواسطة الميكب أرتيست "خلود سعيد".

واختارت رزان أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصففة الشعر "نجوى".

جمعت بين الجرأة والعصرية

واختلفت الآراء المتابعين ما بين اعتبارها جرأة مبالغ فيها، وآخرون وصفوها بأنها مواكبة للموضة العصرية.

مصممة أزياء تعلق على جرأة إطلالة رزان مغربي

ومن جانبها علقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي على إطلالتها قائلة: "إطلالة الفنانة رزان مغربي تتسم بالجرأة، كما أن اختيارها لـ البليزر القصير كشف أجزاء جسمها بطريقة الإغراء".

وتابعت الشوربجي: "تسريحة الشعر المموج والمكياج الجريء أبرز ملامح وجهها".

وأضافت مصممة الأزياء: "بالرغم من أن الإطلالة جريئة، إلا أنها بشكل عام مناسبة لجسمها وقوامها".



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله