بشرى بإطلالة لامعة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

04:43 م 17/12/2025
ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت بشرى مرتدية بدلة باللون الفضي اللامع، ونسقت أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل مي مقلد.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف عادل الطيب.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من عدة خواتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

بشرى اطلالة بشرى بدلة بشرى

