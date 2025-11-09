ياسمين صبري تخطف الأنظار بلوك مختلف.. إليك تفاصيل الإطلالة

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة أنيقة وعصرية، بعد أن شاركت جمهورها صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت ياسمين بإطلالة كاجوال راقية تجمع بين البساطة والفخامة في الوقت نفسه، حيث اختارت بنطلون جينز يعكس الطابع العملي والمريح، ليكون خيارًا مثاليًا لإطلالة نهارية أو خروجة غير رسمية.

ونسّقت معه توبًا أبيض "كت" أضفى لمسة ناعمة وأنثوية، وبرزت من خلاله بساطة الأسلوب مع الحفاظ على الأناقة والرقي.

وأكملت إطلالتها بشنطة وردية (بينك) أضافت لمسة لونية مبهجة كَسرت حيادية الألوان الأساسية، ومنحت الإطلالة طاقة إيجابية مفعمة بالأنوثة.

كما اختارت ياسمين مجموعة إكسسوارات أنيقة تضمنت حلقًا وأساور وخواتم، أبرزت ذوقها في التفاصيل وأضافت بريقًا ناعمًا دون مبالغة.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل بانسيابية طبيعية، ما منحها مظهرًا بسيطًا وأنيقًا في آنٍ واحد.

ووفقًا لمجلة Vogue العالمية، فإن اختيار هذا اللوك الكاجوال يعكس:

1- الرغبة في إظهار الجانب العفوي والبسيط بعيدًا عن الرسمية.

2- تأكيد أن الأناقة لا تتطلب دائمًا إطلالات فخمة أو متكلّفة.

3- القدرة على تحقيق التوازن بين البساطة والاهتمام بالتفاصيل، في انسجام تام مع ذوقها الرفيع وثقتها في أسلوبها الشخصي.