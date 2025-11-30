"بلوك مميز".. كيف نسقت رزان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

في أحدث إطلالاتها على إنستجرام، لفتت الفنانة رانيا منصور الأنظار بإطلالة صيفية آسرة تجمع بين البساطة والرقي، بألوان ناعمة تنسجم مع أجواء الطبيعة المحيطة.

وظهرت رانيا بتوب باللون الوردي الفاتح بقصة أنبوبية ناعمة تمنح المظهر لمسة أنثوية راقية.

ونسقته مع تنورة طويلة تحمل طبعة زهرة كبيرة بتدرجات الوردي والأحمر، ما أضفى لمسة فنية نابضة بالحياة وجعل الإطلالة محط الأنظار.

وأكملت الفنانة اللوك بإكسسوار رأس منقط بطابع بوهيمي عصري، بينما اختارت حقيبة كتف قماشية بسيطة تتناغم مع هدوء الألوان.

أما الصندل الأرضي فقد منح الإطلالة طابعاً مريحاً يعكس روح العفوية في مشاهد السفر والاستجمام.

الإطلالة جاءت متناغمة تماماً مع الخلفية الطبيعية للمكان، حيث تحيط بها النباتات، ما أضفى على الصورة بعدا يوحي بالانسجام بين الأزياء والطبيعة.