دعاء حكم بفستان قصير.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

09:15 م 16/12/2025
    دعاء حكم (2)
    دعاء حكم (3)
    دعاء حكم (5)
    دعاء حكم (4)

ظهرت الفنانة دعام حكم بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت دعاء بفستان قصير باللون الأوف وايت مزينا بالكشكشات من الأسفل وبأزرار من الأمام.

وفقا لـ "ellwed"، ارتداء فستان قصير باللون الأوف وايت يعطي الأوف وايت يمنح المرأة مظهرا أنثويا وأنيقا وراقيا، مما يجعله مناسبا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية.

واعتمدت دعاء مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت دعاء أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البني وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

دعاء حكم

