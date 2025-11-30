إعلان

"بلوك مميز".. كيف نسقت رزان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

كتب : نرمين ضيف الله

08:26 م 30/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رزان جمال (2)
  • عرض 5 صورة
    رزان جمال (1)
  • عرض 5 صورة
    رزان جمال (4)
  • عرض 5 صورة
    رزان جمال (3)

تألقت الفنانة رزان جمال بإطلالة فاخرة خلال نشرها لصورة عبر حسابها على إنستجرام.


وارتدت فستانًا طويلًا باللون الأخضر اللامع من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

الفستان من خامة التل المطرز بالكامل، ويتميز بفتحة مثلثة عند منطقة الصدر وقصة مفتوحة من الخلف، ما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية وجريئة.


وأكملت رزان جمال إطلالتها بشال من الفرو الأسود على الذراعين ومجوهرات فاخرة من دار كارتييه؛ فيما اختارت مكياجًا سموكي للعيون وتركّت شعرها الأسود القصير منسدلاً بشكل طبيعي.


وذكرت رزان أن الفستان جزء من مجموعة "ألف ليلة وليلة" (1001 Seasons) لإيلي صعب.

بلوك مميز رزان جمال إطلالتها أحدث ظهور فستان أخضر

