بعد ظهورها بفستان شفاف.. أجرأ إطلالات ملكة جمال لبنان 2025

أثارت ملكة جمال لبنان 2025، بيرلا حرب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا، بصيحة الظهر المكشوف، تميز بأنه مزيج من اللونين الأبيض والوردي، من خامة الدانتيل والتل، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

فيما يلي، إليكم أجرأ إطلالات ملكة جمال لبنان 2025:

فستان أوف وايت

ظهرت بفستان أبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، مزينا بتطريزات لامعة، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

فستان كاشمير

كما أطلت بفستان جريء باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، وبقصة ضيقة على الجسم ومزين بتطريزات لامعة، واختارت ان تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان باللون الفسفوري

وبإطلالة أخرى، ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفسفوري، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياج قوي بدرجات الألوان الترابية، مع تسريحة الشعر المرفوع لاعلى.

فستان أحمر ناري

كما خطفت الأنظار بفستان جريئ باللون الأحمر الناري بقصة الكب، وشفافا من أسفل، واعتمدت مكياج قوي إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع اللوك نظارة شمسية باللون الأسود.

فستان أسود

تألقت أيضا بفستان طويل باللون الأسود، مزود بفتحة ساق جريئة، ومكشوفا عند منطقة البطن، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ومكياج ترابي.

