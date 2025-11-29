بفستان جريء.. كيف نسقت آيتن عامر إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة آيتن عامر بلوك جريء ومُلفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت آيتن فستانا طويلا باللون الأسود بقصة "الكب"، مع فتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، وتصميم محدد عند الخصر ساعدها على إبراز قوامها بشكل أنيق.

واعتمدت مكياجا ناعما إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، عدة أساور، وخاتم.

اللون الأسود يعطي شعورا بالفخامة والأناقة، ويجعل الإطلالة متناسقة وجذابة، كما يبرز تفاصيل التصميم بجاذبية ويُظهر ملامح الوجه بشكل راق، وفقا لموقع "spokestyle".