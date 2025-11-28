كتبت- أسماء مرسي:

اتهمت ملكة جمال فلسطين، نادين أيوب، وهي أول امرأة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025، نظام التصويت عبر تطبيق المسابقة بعد تغير مفاجئ في نتائج فئة "أجمل الناس" قبل إغلاق التصويت، معتبرة أن ما حدث يثير تساؤلات حول عدالة العملية.

في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وصفت بأنه ما حدث غير عادل.

وقالت: "أنا أدافع دائما عن ما هو صحيح، وسأُظهر موقفي عندما أشعر أن هناك خطأ ما".

وأشارت إلى أن انتقاداتها موجهة لنظام التصويت عبر التطبيق، وليس للتحكيم أو نتائج المسابقة النهائية، وفقا لموقع "gulfnews".

فئة "أجمل الناس" تظل مفتوحة

أضافت "ملكة جمال فلسطين" أن جميع الفئات الأخرى التي تعتمد على تصويت الجمهور أُغلقت وأُعلن الفائزون فيها، بينما ظلت فئة "أجمل الناس" مفتوحة رغم انتهاء المنافسة.

وتابعت أنها كانت متصدرة التصويت حتى قبل الإغلاق بنحو 30 دقيقة، قبل أن تتغير النتائج بشكل مفاجئ.

تغير مفاجئ في النتائج قبل الإغلاق

قالت: "خلال دقيقتين فقط، حصلت إحدى المتسابقات على أكثر من 20 ألف صوت، وهذا أمر غير منطقي ما لم يكن هناك تدخل داخلي".

ورغم أنها لم تذكر اسم أي متسابقة أو توجه اتهاما مباشرا بالتلاعب، فإن الصور أوضحت أن ملكة جمال تنزانيا كانت أبرز منافساتها في هذه الفئة.

وترى نادين أن توقيت الزيادة وطبيعتها يثيران الشكوك حول شفافية العملية.

الفوز الحقيقي.. تمثيل فلسطين

شددت نادين أيوب على أن اعتراضها لا يرتبط بفقدان اللقب، مشيرة إلى أن فوزها الحقيقي يتمثل في كونها أول ملكة جمال تمثل فلسطين في المسابقة، قائلة: "لقد نلتُ أكبر جائزة بكوني ملكة جمال فلسطين، وبكوني صوت الناس".

وأضافت أن مشاركتها كانت ثقافية وتمثيلية، وأنها حملت صوت كل من يبحث عن العدالة ويريد رؤية جمال وثقافة فلسطين على المسرح الدولي.

أوضحت أن كلامها نابع من مبدأ شخصي وهويتها الفلسطينية: "عندما يبدو أن هناك أمرا غير صحيح، يجب أن نتحدث عنه، كامرأة فلسطينية، سأدافع عن الحق دائما، سواء كان الأمر يخصني أو يخص الآخرين".

عام مليء بالجدل في "ملكة جمال الكون"

شهدت نسخة هذا العام من المسابقة عدة مشكلات أثارت انتقادات كبيرة، فقد انسحبت بعض المتسابقات، كما سقطت ملكة جمال نيجيريا من أعلى المنصة، قبل أن يؤكد المنظمون تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

فيروس الكبد B.. من أين ينتشر وما هي طرق العدوى الرئيسية؟

"ليست مجرد إرهاق" ماذا تخبرك الهالات السوداء عن صحة طفلك؟

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال إنجلترا 2025



تجنبها فوراً.. أطعمة تزيد من أعراض البرد



تناوله يوميًا.. مشروب أحمر يعزز صحة قلبك



