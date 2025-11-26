15 صورة لـ أجمل فساتين ملكات جمال الكون 2025

بعد تتويجها.. ملكة جمال الكون أفريقيا تتنازل عن لقبها لهذا السبب

شهدت مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2025 مزيج من الجاذبية والفخامة والرقي بين المتنافسات.

وفيما يلي، نستعرض معكم أجمل الإطلالات التي ظهرت على المسرح خلال حفل مسابقة ملكة جمال الكون 2025، وفقا لموقع "hindustantimes".

فاطمة بوش

فازت ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون 2025، وظهرت بفستان أحمر مزينا بتطريزات ذهبية، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

أهتيسا مانالو

ظهرت ملكة جمال الفلبين أهتيسا مانالو التي فازت بلقب الوصيفة الثالثة بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" وتميز بأنه مزينا بتطريزات بالكامل، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

برانفير سينج

حصلت التايلاندية برانفير سينج على لقب الوصيفة الأولى، واختارت الظهور بفستان "كت" طويل باللون الفضي مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ستيفاني أباسالي

تألقت ملكة جمال فنزويلا ستيفاني أباسالي والتي حصلت على لقب الوصيفة الثانية، بفستان طويل باللون النبيتي مزينا بتطريزات من الأعلى باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

زاشيلي أليس ريفيرا

حصلت ملكة جمال بورتوريكو زاشيلي أليس ريفيرا على المركز السادس، وظهرت بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب"، تميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر ومزينا بالتطريزات بالكامل.

لينا لوسيس

تألقت ملكة جمال كوبا لينا لوسيس التي احتلت المركز الثالث بفستان باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وأسورة.

أوليفيا ياسي

احتلت أوليفيا ياسي من كوت ديفوار احتلت المركز الرابع كوصيفة، حيث تألقت بفستان فضي لامع مزين بالخرز بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة.

فيكتوريا كيير ثيلفيج

تألقت ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيج ملكة جمال الكون لعام ٢٠٢٤، في الحفل بفستانٍ طويل باللون الفضي مرصع باللؤلؤ ومنفوش من الأسفل، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

