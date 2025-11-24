5 صور ومعلومات عن إطلالة باسكال مشعلاني في أحدث ظهور

ظهرت المطربة باسكال مشعلاني بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت باسكال فستان طويل باللون النبيتي بأكمام شفافة وبفتحة ساق جريئة، من تصميم "lilygardenslb".

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "charbelassaf".

وتركت باسكال شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر طارق رزق.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وساعة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.