إعلان

"جمعت بين الأناقة والجرأة".. لمى كتكت تتألق بالأسود

كتب : شيماء مرسي

01:26 م 24/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مى كتكت (4)
  • عرض 5 صورة
    مى كتكت (5)
  • عرض 5 صورة
    مى كتكت (2)
  • عرض 5 صورة
    مى كتكت (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة لمى كتكت بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ويساعد ارتداء اللون الأسود على إخفاء عيوب الجسم والظهور بمظهر جذاب وأنيق دون مبالغة، وفقا لـ "gallucks".

وأطلت لمى بفستان قصير باللون الأسود يبرز قوامها ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الهافان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت لمى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع إطلالتها.

مى كتكت اطلالة مى كتكت فستان مى كتكت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية