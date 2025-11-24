"جمعت بين الأناقة والجرأة".. لمى كتكت تتألق بالأسود

تألقت الفنانة لمى كتكت بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ويساعد ارتداء اللون الأسود على إخفاء عيوب الجسم والظهور بمظهر جذاب وأنيق دون مبالغة، وفقا لـ "gallucks".

وأطلت لمى بفستان قصير باللون الأسود يبرز قوامها ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الهافان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت لمى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع إطلالتها.