كيف نسقت إليسا إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

ظهرت المطربة إليسا، بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت إليسا مرتدية جاكيت شتوي باللون البيج، ونسقت معه قميصا باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الداكن.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة، بالإضافة إلى ساعة يد.

تمنح تسريحة الشعر الويفي مظهرا طبيعيا يبرز ملامح الوجه بطريقة جذابة، وتضفي على الإطلالة لمسة من الرُقي والتألق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التسريحة على إخفاء بعض العيوب مثل الشعر الخفيف أو الأطراف المتقصفة، وفقا لموقع "thebellestore".