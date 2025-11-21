فستان أسود جريء.. هنا شيحة تلفت الأنظار في ختام مهرجان القاهرة

فساتين شفافة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

فستان قصير وجريء.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة هيفاء وهبي

"سحر اللون الأزرق".. 4 صور ومعلومات عن إطلالة مي كساب

إعادة الألبوم

تابعنا على

تألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

ظهرت هنا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بتصميم انسيابي على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وعدة خواتم.