بالأبيض الملائكي.. كيف نسقت يارا السكري أحدث ظهور لها؟
كتب : نرمين ضيف الله
ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت بفستان أبيض قصير يشبه تصميم البليزر.
مع ياقة مدببة وأكمام طويلة، وحذاء أبيض بكعب عالٍ.
وشاركت يارة هذه الصور مع متابعيها عبر إنستجرام، ونالت إعجابًا كبيرًا.
تفاصيل الإطلالة
1- الإطلالة: فستان أبيض قصير (blazer dress).
2- المجوهرات: ورد في النص الموجود بالصورة إشارة إلى تعاون مع "Cartier x @saynomore_dubai" مما يشير إلى أن المجوهرات تكون من كارتييه.
فريق العمل
3- تنسيق الأزياء (Styling): إسلام متولي (@islam.mitwally).
4- المكياج (Makeup): آيات حسني (@ayat.hosny_arts).
5- الشعر (Hair): وليد (@walid.hairstylist).
6- التصوير (Photographer): عادل شكري (@adelshokry_).