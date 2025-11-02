مستوحاة من أناقة ملكات مصر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بالزي

تألقت النجمتان هدى المفتي وسلمى أبو ضيف بإطلالة فرعونية أنيقة، خلال حضورهن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث لفتتا الأنظار بجمالهما المستوحى من الجمال الملكي لعصور الفراعنة.

وجاء المكياج مستوحى من جمال الملكات المصريات القدماء، حيث اعتمد خبير التجميل شريف طانيوس على رسمة عيون قوية وألوان جريئة أبرزت ملامح الوجه.

ونشر "طانيوس" عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مقاطع فيديو أثناء وضعه اللمسات الأخيرة على إطلالتي النجمتين، وعلق قائلا: ""أعظم إنجازاتي، شرف عظيم لي".

من هو شريف طانيوس؟

- شريف طانيوس، خبير تجميل مصري يحمل الجنسية اللبنانية.

- من أبرز الأسماء في مجال مكياج المشاهير في العالم العربي.

- بدأ مشواره الفني بحلم أن يصبح مصمم أزياء، لكن الصدفة قادته إلى عالم التجميل، فطور مهاراته حتى أصبح أحد أشهر خبراء المكياج في مصر ولبنان.

- تعاون طانيوس مع العديد من النجمات العربيات.

- يشتهر بإطلالاته الجريئة وغير التقليدية التي تُثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يقدم عبر صفحاته نصائح جمالية للفتيات حول العناية بالبشرة وأساليب المكياج.

- يتابعه على صفحته بموقع "إنستجرام" 1.3 مليون شخص.