إعلان

بيد خبير التجميل شريف طانيوس.. هدى المفتي وسلمى أبو ضيف تتألقان بمكياج فرعوني

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 02/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    إطلالة سلمى أبو ضيف
  • عرض 14 صورة
    مكياج هدى المفتي بيد خبير التجميل شريف طانيوس
  • عرض 14 صورة
    7d3b30bc-b35b-4ca5-a5ca-1e169d8b5c04
  • عرض 14 صورة
    هدى لمفتي
  • عرض 14 صورة
    سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري
  • عرض 14 صورة
    بيد خبير التجميل شريف طانيوس.. هدى المفتي وسلمى أبو ضيف تتألقان بمكياج فرعوني
  • عرض 14 صورة
    هدى المفتي بإطلالةفرعونية
  • عرض 14 صورة
    سلمى أبو ضيف بمكياج فرعوني قوس
  • عرض 14 صورة
    الفنانة هدى المفتي
  • عرض 14 صورة
    اعتمدت هدى تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين
  • عرض 14 صورة
    سلمى أبو ضيف بإطلالة فرعونية
  • عرض 14 صورة
    سلمى أبو ضيف في افتاح المتحف المصري
  • عرض 14 صورة
    سلمى أبو ضيف تتألق بمكياج فرعوني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت النجمتان هدى المفتي وسلمى أبو ضيف بإطلالة فرعونية أنيقة، خلال حضورهن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث لفتتا الأنظار بجمالهما المستوحى من الجمال الملكي لعصور الفراعنة.

وجاء المكياج مستوحى من جمال الملكات المصريات القدماء، حيث اعتمد خبير التجميل شريف طانيوس على رسمة عيون قوية وألوان جريئة أبرزت ملامح الوجه.

ونشر "طانيوس" عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مقاطع فيديو أثناء وضعه اللمسات الأخيرة على إطلالتي النجمتين، وعلق قائلا: ""أعظم إنجازاتي، شرف عظيم لي".

من هو شريف طانيوس؟

- شريف طانيوس، خبير تجميل مصري يحمل الجنسية اللبنانية.

- من أبرز الأسماء في مجال مكياج المشاهير في العالم العربي.

- بدأ مشواره الفني بحلم أن يصبح مصمم أزياء، لكن الصدفة قادته إلى عالم التجميل، فطور مهاراته حتى أصبح أحد أشهر خبراء المكياج في مصر ولبنان.

- تعاون طانيوس مع العديد من النجمات العربيات.

- يشتهر بإطلالاته الجريئة وغير التقليدية التي تُثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يقدم عبر صفحاته نصائح جمالية للفتيات حول العناية بالبشرة وأساليب المكياج.

- يتابعه على صفحته بموقع "إنستجرام" 1.3 مليون شخص.

">

افتتاح المتحف المصري الكبير هدى المفتي سلمى أبو ضيف خبير التجميل شريف طانيوس مكياج فرعوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"