هاندا أرتشيل بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللون الأحمر الناري؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هاندا أرتشيل، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هاندا مرتدية جاكيت مزين بأزرار سوداء، ونسقت أسفله جيب قصير باللون الأحمر الناري.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، عدة خواتم.

وفقا لموقع "forbes"، اللون الأحمر من أكثر الألوان جذبا للانتباه، ويمنح مرتديه شعورا بالثقة بالنفس، وهذا ما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات التي تتطلب حضورا مميزا وإطلالة جريئة.