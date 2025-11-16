انتقد خبير الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة الفنانة ليلى علوي خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46.

وقال حنا، في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام": "إن إطلالة ليلى علوي كان فيها جهد وفكرة، لكن النتيجة النهائية لم تكن موفقة".

وأشار إلى وجود "عدة أخطاء" في تصميم الفستان، معتبرا أن خامته وشكله منحت الفنانة قواما أقرب إلى "المستطيل".

واختتم "حنا" تقييمه بمنح الإطلالة 5 من 10، موضحا أنها لم تحقق التأثير الذي كان منتظرا على السجادة الحمراء.