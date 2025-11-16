إعلان

"غير موفقة رغم الفكرة".. خبير موضة ينتقد إطلالة ليلى علوى في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

02:00 م 16/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي (9)
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد خبير الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة الفنانة ليلى علوي خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46.

وقال حنا، في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام": "إن إطلالة ليلى علوي كان فيها جهد وفكرة، لكن النتيجة النهائية لم تكن موفقة".

وأشار إلى وجود "عدة أخطاء" في تصميم الفستان، معتبرا أن خامته وشكله منحت الفنانة قواما أقرب إلى "المستطيل".

واختتم "حنا" تقييمه بمنح الإطلالة 5 من 10، موضحا أنها لم تحقق التأثير الذي كان منتظرا على السجادة الحمراء.

ليلى علوي اطلالة ليلى علوي مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر