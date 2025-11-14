كتبت- شيماء مرسي

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة ياسمينا العبد خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الشريف" في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" إن الفستان من تصميم مصممة الأزياء مرمر حليم، وأوضح إنه يناسب لقوامها وجسمها ويتماشى مع أجواء المهرجان.

وأضاف أن الدريبينج الموجود في الفستان تم تصميمه بإحترافية شديدة.

واختتم قائلا: "التنسيق العام للفستان موفق جدا، لكن الحذاء كان غير مناسب".