إعلان

"معمول بإحترافية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان القاهرة

كتب : شيماء مرسي

01:00 م 14/11/2025

الفنانة ياسمينا العبد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة ياسمينا العبد خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الشريف" في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" إن الفستان من تصميم مصممة الأزياء مرمر حليم، وأوضح إنه يناسب لقوامها وجسمها ويتماشى مع أجواء المهرجان.

وأضاف أن الدريبينج الموجود في الفستان تم تصميمه بإحترافية شديدة.

واختتم قائلا: "التنسيق العام للفستان موفق جدا، لكن الحذاء كان غير مناسب".

محمد الشريف مهرجان القاهرة السينمائي ياسمينا العبد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين