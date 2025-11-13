أجمل إطلالة.. ناقد موضة يشيد بفستان هبة مجدي في مهرجان القاهرة

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة هبة مجدي خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الشريف" في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تيك توك" إن الفستان من تصميم مصممة الأزياء ليلى فارس، مشيرا إلى أنه "يناسب قوامها ويتماشى مع أجواء المهرجان".

وأضاف أن الإطلالة كلاسيكية وأنيقة، مع تنسيق موفق للشعر والمكياج والمجوهرات، ما أصفى عليها لمسة من التألق والرُقي.

واختتم حديثه بالإشادة بـ هبة مجدي قائلا: "ظهرت كالقمر، والفستان من أجمل اللوكات في افتتاح المهرجان هذا العام".