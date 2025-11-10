صبا مبارك تخطف الأنظار بلوك جريء.. تفاصيل الإطلالة

ملكة جمال العالم 2025 تتألق باللون الأسود في أحدث إطلالتها

تألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت صبا ببدلة بصيحة الظهر المكشوف مكونة من توب وبنطلون باللون الأبيض، من تصميم "nafsikaskourti" وإستايل "ألاء سمعان".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور.