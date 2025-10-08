الأسود يليق بها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ياسمين مرتدية جاكيت قصير مزيج من اللونين الأبيض والأسود، ونسقت أسفله توب وبنطلون أسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود، وحقيبة باللون الزيتي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وسلسلة، وعدة أساور، بالإضافة إلى ساعة يد ونظارة شمسية.وفقا لموقع "makeyourimage"، يمنح اللون الأسود مرتديه مظهرا أكثر نحافة، ويضفي على الإطلالة طابعا أنيقا وجذابا، كما أنه يتناسب مع ألوان البشرة. بالإضافة إلى يمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات البسيطة.