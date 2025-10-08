خطفت النجمات والمشاهير الأنظار بإطلالتهن الجريئة خلال حضورهن عرض أزياء لويفي في أسبوع الموضة 2026.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي"، أجرأ إطلالات المشاهير في عرض أزياء لويفي بأسبوع الموضة 2026، وفقا لما كشفته مجلة "فوج".

ميجان فاهي

أطلت النجمة الأمريكية ميجان فاهي بفستان قصير باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحقيبة يد صغيرة باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

تاليا ديبريت بارنيت

تألقت النجمة الإنجليزية تاليا ديبريت بارنيت بفستان قصير بقصة الأوف شولدر باللون الموف، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سيمون آشلي

ارتدت النجمة البريطانية سيمون آشلي فستان قصير باللون الأسود مصنوع من الجلد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

أريانا جرينبلات

ظهرت الممثلة الأمريكية أريانا جرينبلات بفستان قصير باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سلمى أبو ضيف

أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف بفستان قصير باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.