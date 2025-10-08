فيديو كوميدي.. هاني رمزي وابنه "شادي" في بروفة بدلة الزفاف

نشر مصمم الأزياء إسلام سعد عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام فيديو كوميدي للفنان هاني رمزي ونجله شادي أثناء كواليس شرائه بدلة زفافه.

وكان الفيديو كوميدي على طريقة فيلم أبو العربي الذي قدمه الفنان هاني رمزي.

وعلق إسلام على الفيديو قائلا: "النجم هاني رمزي وابنه العريس شادي.. حلوين أوي ماشاءالله".

وظهر نجل الفنان هاني رمزي في الفيديو وهو يقوم بعمل بروفة على "بدلة الزفاف".

ولاقى الفيديو صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق مشاهدات وتفاعلا كبيرا وأشاد به العديد من المستخدمين.

وكان قد احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي على فتاة من خارج الوسط الفني بأحد الكنائس الكبرى وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وظهر شادي في حفل زفافه ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

