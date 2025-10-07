إعلان

ولاء الشريف بإطلالة كاجوال.. كيف أطلت؟

كتب : شيماء مرسي

05:55 م 07/10/2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة ولاء الشريف بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، قد يكون الجينز مناسب ومثاليا للمرأة التي تبحث عن إطلالة متكاملة وجذابة وأنيقة.

وارتدت ولاء جاكيت قصير جينز "كت" باللون الأزرق الفاتح ونسقت مع توب كت وبنطلون جينز.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ولاء أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت ولاء إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وسلسلة.

ولاء الشريف إطلالة جذابة إنستجرام

