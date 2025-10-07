أعلنت الفنانة تارا عماد انضمامها إلى قائمة أفضل 500 شخصية مؤثرة في صناعة الأزياء العالمية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و"BoF" هي قائمة عالمية مرموقة تقدر الشخصيات الأكثر تأثيرا في صناعة الأزياء العالمية، وتعد تارا أول مصرية لهذه القائمة.

وفي هذا السياق، يستعرض لكم مصراوي أجمل إطلالات الفنانة تارا عماد، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان باللون الأصفر

ارتدت يارا فستان طويل باللون الأصفر بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الكشمير

أطلت تارا بفستان طويل "كت" باللون الكشمير اللامع ونسقت مع إطلالتها اكسسوارت مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

فستان باللون الفضي

ظهرت تارا بفستان طويل "كت" باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بدلة باللون الأسود

تألقت تارا ببدلة باللون الأسود واعتمدت مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

فستان باللون الأحمر

ارتدت تارا فستان طويل باللون الأحمر بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بتطريزات من الأمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.