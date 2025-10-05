جريئة وشفافة.. 20 صورة للنجمات الأكثر جرأة في صيف 2025

بفستان جريء.. زينة تتألق في أحدث ظهور لها بهذه الإطلالة

شهدت إطلالات النجمات في صيف 2025 تنافسا، حيث اخترن بعضهن الظهور بملابس جريئة وفساتين شفافة وقصات مبتكرة وألوان متنوعة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم النجمات الأكثر جرأة في صيف 2025، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي.

هيفاء وهبي

ارتدت الفنانة هيفاء بفستان بليزر باللون الفوشيا بصيحة الريش، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي

أطلت الفنانة هدى الأتربي بفستان طويل باللون الوردي وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بـ كروب توب باللون الأبيض ونسقت معه جيب قصير بنفس اللون وحقيبة باللون البينك وحذاء باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم بفستان جريء باللون الذهبي مكشوف عند منطقة البطن وبفتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

مايا دياب

ارتدت الفنانة مايا دياب فستان قصير وجريء يشبه "ملابس النوم" بصيحة الظهر المكشوف باللون الموف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.