معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

06:05 م 05/10/2025
أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت يارا بفستان طويل باللون الموف "كت" بكشكشات من الأسفل، من تصميم "the hoye".

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت يارا إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وكوليه، من تصميم "mahmoudelsirganyjoailliers".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي، من تصميم "zaamofficial".

