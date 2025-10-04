أناقة وجاذبية.. نجمات تألقن بـ "الأسود" الجريء في صيف 2025

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

اللون الأسود يمنح المرأة جاذبية ورقي وفخامة، وبالرغم من أن الألوان المبهجة تسيطر عادة على صيحات الصيف، إلا أن بعض النجمات لجأن إلى اللون الأسود في صيف 2025.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز النجمات التي تألقن بـ "الأسود" الجريء في صيف 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بجمبسوت جريء وشفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات بالكامل ومكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا.

نسرين طافش

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستان قصير "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون وحقيبة يد باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم

أطلت الفنانة مي سليم بفستان جريء "كت" باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سيرين عبد النور

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستان شفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجة الأحمر الناري، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلا: "بالرغم من أن الفستان حلو وشيك ولكن القماش شفاف".

وأضاف حنا: "تصميم الفستان بدون بطانة لم يكن الخيار الأمثل، كان ينبغي أن يكون مبطنا".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان طويل "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون وحقيبة يد صغيرة باللون البيج، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

اقرأ أيضا:

أسوأ إطلالات المشاهير في مهرجان نيويورك السينمائي

بأكثر من مليون جنيه.. سعر إطلالة ياسمين صبري في باريس

من بينهم ياسمين صبري.. أبرز إطلالات المشاهير في عرض لوريال باريس

بفستان جذاب وتورتة غير تقليدية.. دينا ابنة هبة قطب تخطف الأنظار في حفل زفافها

25 صورة ساحرة.. اللون الوردي يسيطر على إطلالات النجمات في 2025