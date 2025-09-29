25 صورة ساحرة.. اللون الوردي يسيطر على إطلالات النجمات في 2025

اللون الوردي يسيطر على إطلالات النجمات في 2025

سيطر اللون الوردي على اختيارات العديد من نجمات الفن خلال عام 2025، ما أضفى عليهن مزيدا من الأناقة والتألق.

وتنوعت الإطلالات بين الفساتين الفاخرة والجامبسوت العصرية المزينة بنقوشات مميزة.

فيما يلي أبرز النجمات اللاتي اخترن الوردي في إطلالاتهن:

لقاء الخميسي

خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار بإطلالتها مرتيدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكم الواحد، ومزينا بتطريزات لامعة توقيع مصمم الأزياء "إيلي أبو مراد.

اختارت مكياجا هادئا بدرجات الألوان الترابية بواسطة خبيرة التجميل الكويتية لطيفة الكندري، وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

بلقيس

تألقت المطربة بلقيس بفستان وردي منفوش من أسفل، بتصميم أنيق بقصة "الكب"، حمل توقيع المصمم سيدريك حداد، ومن تنفيذ دار الأزياء الراقية ليلي بلانك.

جاء مكياجها ناعما باستخدام مستحضرات Pixi Beauty، مع تسريحة شعر مرفوعة بيد مصفف الشعر أحمد ياسين، واختارت مجوهرات ماسية فاخرة من دار Messika الفرنسية.

شاكيرا

أطلت النجمة العالمية شاكيرا بفستان وردي بتصميم جريء وأنيق من توقيع المصمم النيبالي-الأمريكي برابال جورونج، تميز بقصة ضيقة على الجسم مع قماش شفاف على جانبي الساقين.

اختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ما أضفى عليها لمسة من الأناقة لإطلالتها.

نور الغندور

ظهرت الفنانة نور الغندور مرتدية جامبسوت باللون الوردي مزين بنقوشات مميزة، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين، مع وضع مكياج هادي، ونسقت مع إطلالتها قبعة وحذاء باللون النبيتي، وكلاتش "أوف وايت".

هدى الإتربي

كما أطلت الفنانة هدى الإتربي بفستان جريء باللون الوردي تميز بوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

ليلى علوي

بينما تألقت الفنانة ليلى علوي مرتدية فستان باللون الوردي تميز بأنه بقصة واسعة وانسيابية على الجسم، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على جانبيه بواسطة "صالون أشرف ومازن"، ووضعت مكياج ناعم بدرجات ألوان النيود بيد خبيرة التجميل شمس السرجاني.

قرأ أيضا:

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

بينهن هيفاء وهبي.. 6 نجمات ظهرن بفساتين جريئة دون بطانة

15 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في سهرة مهرجان القاهرة السينمائي

ساحرة وجذابة.. أجمل 7 إطلالات في أسبوع الموضة بلندن

جاذبية وأناقة.. تتويج سانلي ليو بلقب ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025