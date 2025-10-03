إطلالتها ساحرة.. من هي عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صديقة نيمار؟

حرصت النجمات والمشاهير الظهور بإطلالات جذابة خلال حضورهن فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي الدولي بنسخته الـ63، وبالرغم من ذلك، لم يخلو الحفل من الإطلالات غير الموفقة.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسوأ إطلالات المشاهير في مهرجان نيويورك السينمائي 2025، وفقا لـ "businessinsider".

لورا ديرن

ظهرت الممثلة الأمريكية لورا ديرن بفستان طويل بقصة الكب ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

آيو إيديبيري

ارتدت الممثلة الأمريكية آيو إيديبيري فستان طويل باللون الأسود من قماش المخمل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

جريتا لي

أطلت الممثلة الأمريكية جريتا لي بفستان طويل باللون الموف مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

جوليا روبرتس

ظهرت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس ببدلة باللون الرصاصي ونسقت أسفلها قميص بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

رايلي كيو

أطلت الممثلة الأمريكية رايلي كيو بفستان باللون الأسود "كت" قصير من الأمام وطويل من الخلف ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

موسى إنجرام

ارتدت الممثلة الأمريكية موسى إنجرام فستان طويل باللون الرصاصي بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها معطف طويل بنفس اللون، وزينت إطلالتها من خلال ارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

