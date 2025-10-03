بأكثر من مليون جنيه.. سعر إطلالة ياسمين صبري في باريس

بفستان أسود كلاسيكي.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

إطلالتها ساحرة.. من هي عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صديقة نيمار؟

في أحدث ظهور لها خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس، خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة.

اختارت ياسمين بليزر بلون البيج من توقيع العلامة الفاخرة "دولتشي أند غابانا" يبلغ سعره 3,465 دولارا.

ونسقت أسفله جيب قصير من ماركة "برادا" بسعر 2,003 دولار.

أكملت إطلالتها بتيشيرت أبيض من "Brunello Cucinelli" بسعر 357 دولارا.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي على كتفيها، ما أضفى على مظهرها لمسة من الرقي والبساطة.

ونسقت ياسمين مع إطلالتها أيضا بحقيبة بيركين بيضاء من "هيرميس" الفاخرة، سعرها 19,500 دولار، وحذاء طويل بلون البيج من "Givenchy" بسعر 229.99 دولارا.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول