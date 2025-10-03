بيلا حديد تتألق بإطلالة ذهبية لافتة بعد عودتها إلى عروض الأزياء بباريس

بعد غياب استمر عدة أشهر بسبب مشاكل صحية وظروف شخصية، عادت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد إلى الأضواء بقوة من خلال مشاركتها في أسبوع باريس للموضة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جريئة ومشرقة على منصة العرض.

ظهرت بيلا حديد بإطلالة ذهبية لافتة مكونة من طقم كامل مصنوع من خامة لامعة بتصميم عصري واسع الأكمام، يعكس مزيجًا بين القوة والأنوثة في آن واحد.

تميزت الإطلالة بقصة الخصر المربوط بحزام من نفس القماش، مما أضاف لمسة من التناسق والأناقة إلى التصميم، وأبرز قوامها الممشوق.

أكملت بيلا اللوك بزوج من النظارات الشمسية كبيرة الحجم باللون البني الداكن، وأقراط ضخمة مرصعة بالأحجار اللامعة أضافت لمسة من الفخامة على المظهر.

أما شعرها فكان مرفوعًا إلى الخلف بطريقة أنيقة وبسيطة، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا بلون نيود طبيعي، ركّز على إبراز ملامحها الهادئة وقوة نظراتها.

