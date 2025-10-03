إطلالتها ساحرة.. من هي عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صديقة نيمار؟

بفستان أسود كلاسيكي.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

لفتت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي صديقة لاعب كرة القدم العالمي نيمار جونيور أنظار متابعيها ومحبيها في أحدث ظهور لها بإطلالتها الأنيقة والجذابة.

ظهرت "برونا" مرتدية بدلة باللون البني بقصة واسعة، ونسقت أسفله توب باللون الرصاصي، وحزام عند منطقة الخصر باللون البني الداكن.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيية يد باللون الأبيض، وحذاء بني.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز معلومات لا تعرفونها عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعي "timesofindia"، و"tribuna".

من هي برونا بيانكاردي؟

- برونا بيانكاردي، عارضة أزياء وصانعة محتوى برازيلية.

- تبلغ من العمر 31 عاما.

- تُعرف بأسلوبها المميز في الموضة والجمال.

- من الأسماء البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- بدأت علاقتها مع نيمار في عام 2021، وأُعلن عنها رسميا في أبريل 2022.

- في أكتوبر 2023، رُزقا بابنتهما مافي.

- تعاونت برونا مع علامات فاخرة مثل: Louis Vuitton، Balmain، Off-White.

- تُشارك باستمرار في أسابيع الموضة العالمية، وتُعتبر من أبرز الوجوه البرازيلية في صناعة الأزياء.

- تنشر على صفحتها بموقع "إنستجرام" محتوى يتنوع بين الأزياء، السفر، ونمط الحياة.

- يتابعها أكثر من 14.3 مليون شخص على إنستجرام.

