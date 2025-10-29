إعلان

نسرين طافش بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الوردي؟

كتب : أسماء مرسي

01:48 م 29/10/2025
ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نسرين مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الوردي، تميز بأنه بصيحة "الكرانيش".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، أسورة، خاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "maymer"، اللون الوردي يضفي على مرتديه لمسة من الرقي والجاذبية، ويعد خيارا مثاليا للإطلالات النهارية أو المناسبات المسائية الرسمية.

ويتميز الوردي بقدرته على التكيف مع جميع ألوان البشرة، كما يتناسب مع مجموعة متنوعة من الأحذية والإكسسوارات، ما يسهل تنسيق الإطلالة وجعلها متكاملة.

الفنانة نسرين طافش إطلالة جريئة اللون الورد

