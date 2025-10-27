ملكة جمال تتعرض لموقف محرج على الهواء- لن تتوقع السبب (فيديو)

تعرضت ملكة جمال بنما "إيزامار هيريرا" لموقفة محرج خلال مسابقة "ميس جراند إنترناشونال 2025".

وبدأت القصة عندما تقدمت إيزامار بثقة نحو المسرح، مقتنعة بأنها المتوجة باللقب، وفقا لـ "yahoo".

ولم تدرك إيزامار إلا لاحقا أنها أخطأت في السمع، وأن الفائزة الحقيقية هي منافستها من باراجواي، "سيسيليا روميرو".

وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهدت ملكة جمال بنما، إيزامار هيريرا وهي تحتفل وتتقدم نحو المتسابقات الأخريات، على الرغم من أن مقدم الحفل كان قد أعلن اسم ملكة جمال باراجواي، سيسيليا روميرو.

وقد أظهر الفيديو لحظة إحراج لـ "إيزامار" عندما أدركت خطأها وعادت إلى مكانها.

وأقيمت مسابقة ملكة جمال جراند الدولية في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك يوم السبت الموافق 18 أكتوبر وفي منتصف الحدث تم الإعلان عن أسماء المتأهلات للنهائيات.

ونادى مقدم الحفل ماثيو دين كل متسابقة فائزة بلقبها، إلا أن ملكة جمال بنما إيزامار هيريرا، لم تسمع اسم بلدها أثناء النداء عبر مكبر الصوت.

وبالرغم من أن مقدم الحفل كان قد ذكر اسم ملكة جمال باراجواي، سيسيليا روميرو كواحدة من المتأهلات، إلا أن ملكة جمال بنما شوهدت وهي تلوح بقبضتيها وتصفق بحرارة بينما كانت تسير نحو منتصف المسرح، معتقدة أنها الفائزة.

وابتسمت إيسامار واتجهت نحو منصة العرض لتقف مع المتأهلات الأخريات، وبعد صمت طويل، حافظت على هدوئها، صحح مقدم الحفل دين الموقف

قائلا: "عفوا لقد أعلنت فوزي بلقب ملكة جمال باراجواي الكبرى".

وأضاف: "الضجيج هنا كبير جدا وفي القاعة حشود من المعجبين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم".

وفي هذه الأثناء، عادت ممثلة بنما إلى المجموعة الأكبر، بينما أخذت روميرو، ممثلة باراجواي، مكانها بين المتأهلات النهائيات.

وبالرغم من الخطأ المحرج الذي لاقى رواجا كبيرا، استغلت هيريرا الموقف بذكاء لكي تلفت الانتباه، حيث أظهرت روحا مرحة.

وأعادت نشر لقطة من الفيديو على موقع إنستجرام، مع إضافة رموز تعبيرية ضاحكة تعبر عن تقبلها للأمر.

