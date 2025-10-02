بفستان أسود كلاسيكي.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

من بينهم ياسمين صبري.. أبرز إطلالات المشاهير في عرض لوريال باريس

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صوراً جديدة من أحدث إطلالاتها، حيث ظهرت بفستان أسود أنيق وبسيط التصميم.

الفستان جاء بقصة كلاسيكية تبرز رشاقتها، واعتمدت مي تسريحة شعر منسدل زاد من جمال ملامحها، مع مكياج ناعم وأقراط ذهبية أنيقة، كما نسقت حقيبة يد صغيرة سوداء لإكمال الإطلالة.

إطلالة مي سليم لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وحضورها الجذاب، مؤكدين أن الأسود منحها مظهراً أكثر فخامة ورقياً.