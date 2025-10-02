إعلان

"بدون حمالات" ريهام حجاج تتألق بـ الأخضر الزمردي

كتب : أسماء العمدة

03:23 م 02/10/2025
    ريهام حجاج تتألق بالأخضر الزمردي

ارتدت الفنانة ريهام حجاج فستان سهرة بلون الأخضر الزمردي الداكن والجريء، وهو مصنوع من قماش المخمل مما يمنح الإطلالة فخامة ودفئًا.

يتميز الفستان بتصميم مكشكش أو مثني بشكل كامل على طول الجذع، وهي تقنية تضفي تماسكًا وشكلًا جذابًا على القوام.

أكملت إطلالتها بأقراط متدلية وكبيرة الحجم ولامعة مرصعة بالألماس، لتضيف بريقًا على الوجه.

اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا أو ذيل حصان مع ترك "غرة" كثيفة تغطي الجبين، مما أبرز عينيها، واختارت مكياجًا قويًا يركز على تحديد العيون وظلال عيون ترابية.

ريهام حجاج بدون حمالات ريهام حجاج تتألق بالأخضر

