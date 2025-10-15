تارا عماد بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقتها؟

إطلالات لا تشبه أحدًا.. نجمات كسَرن القواعد بجرأة تخطف الأنظار (صور)

تألقت الفنانة تارا عماد بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت تارا مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون باللون البني.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "Verywell Mind، يُبرز اللون الأبيض ملامح الوجه ويمنح إشراقا طبيعيا، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع الإكسسوارات بمختلف ألوانها، ما يجعله خيارا مفضلا للكثير من النساء في إطلالاتهن.

ويمتاز اللون الأبيض بمرونته، إذ يتناسق بسهولة مع مختلف الألوان، ما يمنح من ترتديه حرية واسعة في اختيار الإطلالة، سواء كانت رسمية أو يومية كاجوال أنيقة.