إعلان

تارا عماد بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقتها؟

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 15/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد (1)
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد (4)
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد (5)
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد (3)
  • عرض 6 صورة
    تارا عماد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة تارا عماد بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت تارا مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون باللون البني.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "Verywell Mind، يُبرز اللون الأبيض ملامح الوجه ويمنح إشراقا طبيعيا، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع الإكسسوارات بمختلف ألوانها، ما يجعله خيارا مفضلا للكثير من النساء في إطلالاتهن.

ويمتاز اللون الأبيض بمرونته، إذ يتناسق بسهولة مع مختلف الألوان، ما يمنح من ترتديه حرية واسعة في اختيار الإطلالة، سواء كانت رسمية أو يومية كاجوال أنيقة.

تارا عماد اطلالة تارا عماد إطلالة كاجوال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة