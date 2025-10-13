بعد تألقها في أسبوع الموضة.. من هي ملكة جمال العالم التي خطفت الأنظار؟

خطفت ملكة جمال العالم البرتغالية، ماريا أميليا بابتيستا، الأضواء خلال مشاركتها اللافتة في فعاليات أسبوع الموضة بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتألقت بابتيستا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا ذهبيا لامعا بتصميم انسيابي يبرز قوامها، ومزين بتطريزات دقيقة تضفي لمسة من الُرقي.

وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدل على الجانبين.

وشاركت ماريا في عرض أزياء المصممة البرتغالية الصاعدة كريستينا توريس، التي قدمت مجموعة نالت إعجاب الكثيرين، ضمن فعاليات الحدث العالمي.

وأعربت عن سعادتها بتجربتها الأولى في أسبوع الموضة، قائلة: "لم يسبق لي أن شاركت في أسبوع الموضة من قبل، لذلك كنت سعيدة عندما تلقيت الدعوة من كريستينا، التي كانت من الداعمين الأساسين لي خلال مسابقة ملكة جمال العالم".

وأوضحت أنها لفتت انتباه عدد من المصممين الآخرين الذين دعوها للمشاركة في عروضهم، وفقا لموقعي "missworld"، و"openpr".

من هي ماريا أميليا بابتيستا؟

- ماريا أميليا بابتيستا، ملكة جمال البرتغال لعام 2024.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- ولدت في ريو دي جانيرو البرازيلية.

- نشأت في بلدة بوكوس دي كالداس.

- إلى جانب حضورها الجمالي اللافت، تُعرف بنشاطها الاجتماعي والإنساني.

- هي رائدة أعمال ومدافعة قوية عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

- كما تكرس جهودها للتوعية بسرطان الثدي لدى الشابات.

- انطلقت مسيرتها في عالم الجمال منذ عام 2008.

- تشجع على الإيمان بأن الجمال الحقيقي يكمن في الشجاعة والتعبير عن الذات.

- كما تحرص على مشاركة جمهورها تفاصيل يومياتها وإطلالاتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

