أشياء تستهلك بطارية السيارة الكهربائية.. تجنبها

مع تزايد انتشار السيارات الكهربائية في مصر، أصبح من الضروري معرفة العوامل التي تستهلك البطارية بسرعة، حتى يتمكن السائق من الاستفادة القصوى من مدى القيادة وتحسين أداء السيارة.

دواسة السرعة

الضغط الشديد على دواسة السرعة أو القيادة بسرعة عالية يرفع استهلاك الطاقة بشكل كبير. كلما زادت القوة المطلوبة من المحرك خلال فترات قصيرة، كلما استهلكت البطارية المزيد من الشحن. لذلك ينصح بالتحكم في التسارع والقيادة بطريقة سلسة ومتوازنة، خصوصًا في المدن وحركة المرور الكثيفة.

مكيف الهواء

استخدام مكيف الهواء أو التدفئة بشكل مستمر وعلى درجات حرارة عالية يستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية. السيارات الكهربائية الحديثة توفر أوضاعًا ذكية للتحكم في المناخ تقلل استهلاك الطاقة، لذلك ينصح بضبط التكييف أو التدفئة على درجات معتدلة، أو استخدام ميزة ما قبل التكييف أثناء الشحن لتقليل استهلاك البطارية أثناء القيادة.

الأوزان الزائدة

الوزن الزائد يزيد الحمل على المحرك وبالتالي استهلاك الطاقة. لذلك يجب تخفيف الأمتعة غير الضرورية في السيارة لتقليل من الضغط على البطارية، ومنح مدى قيادة أطول دون الحاجة لإعادة الشحن.

الطرق الوعرة

الطرق غير الممهدة أو الصعود المستمر في المرتفعات يؤدي إلى استهلاك أعلى للطاقة، حيث يحتاج المحرك لمزيد من القوة للتعامل مع هذه الظروف. استخدام أنظمة الدفع الذكي أو ضبط وضعية القيادة على "اقتصادي" يساعد على تقليل استهلاك الطاقة.

روتين شحن البطارية

الاعتماد الدائم على شحن البطارية حتى 100% أو السماح لها بالتفريغ الكامل قبل إعادة الشحن يقلل من عمرها الافتراضي. يُنصح بالحفاظ على نسبة شحن بين 20% و80%.

