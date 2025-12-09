إعلان

تعرف على علامات تلف "المساعدين" تفاديًا للحوادث المفاجئة

كتب : مصراوي

12:48 م 09/12/2025

متى تستبدل ممتص الصدمات في سيارتك؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ):

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن تآكل ممتصات الصدمات "المساعدين" يهدد سلامة القيادة؛ حيث إنه يرفع خطر وقوع حادث بسبب:

- زيادة احتمالية فقدان السيطرة على السيارة عند الانعطاف أو القيام بمناورات تخطي.

- زيادة مسافة الفرملة.

- التعرض للانزلاق المائي.

- تآكل الإطارات بشكلٍ أسرع.

- عدم قيام أنظمة مساعدة السائق مثل نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات (ABS) ونظام التحكم في الجر (ASR) ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP) بأداء عملها بكفاءة.

علامات تآكل الممتصات

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستدلال على تآكل ممتصات الصدمات من خلال ملاحظة العلامات التالية:

- الارتداد المفرط: بعد القيادة فوق المطبات أو الحفر، ترتد السيارة صعودا وهبوطا عدة مرات بدلا من أن تستقر بسرعة.

- التحكم غير المستقر: تشعر السيارة بعدم استقرار، وتتأرجح في المنعطفات أو الرياح الجانبية، وتعطي شعورا بفقدان السيطرة.

- الغوص عند الفرملة: تغوص مقدمة السيارة بشكل مفرط عند الفرملة الشديدة.

- القيادة غير المستقرة في خط مستقيم: عند السرعات العالية، تفقد السيارة مسارها المستقيم، مما يتطلب تصحيحات متكررة للتوجيه.

- هبوط مؤخرة السيارة: عند بدء التشغيل أو التسارع، تهبط مؤخرة السيارة أكثر من المعتاد.

وينبغي التوجه إلى أحد المراكز الفنية فور ملاحظة هذه العلامات لاستبدال ممتصات الصدمات.

وبشكل عام، ينبغي فحص ممتصات الصدمات كل 20 ألف كيلومتر أو كل 80 ألف كيلومتر كحد أقصى.

ممتص الصدمات حوادث السيارات نصائح للسيارات صيانة السيارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة